Japonya, ABD'nin UCM'ye karşı girişimini endişeyle izlediğini bildirdi
Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, ABD'nin diğer ülkeleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilmeye teşvik etme planını endişeyle izlediklerini açıkladı. Japonya, UCM'yi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, ABD hükümetinin diğer ülkeleri Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilmeye teşvik etme planını "endişeyle yakından izlediklerini" belirtti.
The Japan Times gazetesinin haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Kihara, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kihara, ABD hükümetinin ülkeleri UCM'den çekilmeye teşvik etme planını "endişeyle yakından izlediklerini" söyledi.
Kabine Baş Sekreteri Kihara, Japonya'nın ağır suçların ortadan kaldırılmasını teşvik etme ve hukukun üstünlüğünü savunma bakış açısıyla "UCM'yi tutarlı şekilde desteklediğini" vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mahkemenin ABD'nin egemenliğini tehdit ettiğini kaydederek, Washington yönetiminin diğer ülkeleri mahkemeden çekilmeye çağıracağını duyurmuştu.