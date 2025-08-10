Japonya'daki Şinmoe Yanardağı 3 Kilometre Yükseğe Kül Püskürtmeye Başladı
Japonya'nın güneybatısındaki Şinmoe Yanardağı, sabah saatlerinde faaliyete geçerek 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başladı. Japon Meteoroloji Ajansı, volkanik kayaların çevreye düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Japan News'ün haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Şinmoe Yanardağı, sabaha karşı faaliyete geçti.
Yanardağ, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtüyor.
Japon Meteoroloji Ajansı, yanardağın püskürttüğü küçük volkanik kayaların çevreye düşebileceği uyarısında bulundu.
Şinmoe Yanardağı, 27 Haziran'dan bu yana aralıklarla faaliyete geçiyor.
"Pasifik ateş çemberi" denilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel