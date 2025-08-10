Japonya'daki Şinmoe Yanardağı 3 Kilometre Yükseğe Kül Püskürtmeye Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın güneybatısındaki Şinmoe Yanardağı, sabah saatlerinde faaliyete geçerek 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başladı. Japon Meteoroloji Ajansı, volkanik kayaların çevreye düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Japonya'da faaliyete geçen Şinmoe Yanardağı, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başladı.

Japan News'ün haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Şinmoe Yanardağı, sabaha karşı faaliyete geçti.

Yanardağ, 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtüyor.

Japon Meteoroloji Ajansı, yanardağın püskürttüğü küçük volkanik kayaların çevreye düşebileceği uyarısında bulundu.

Şinmoe Yanardağı, 27 Haziran'dan bu yana aralıklarla faaliyete geçiyor.

"Pasifik ateş çemberi" denilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.