Japonya'da Yeni Başbakan İhtimali ve Çin İlişkileri

Japonya'da yapılan ankete göre, Japon vatandaşlarının yaklaşık yüzde 54'ü iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri Takaiçi Sanae'nin başbakan olması durumunda, ülkenin Çin'le ilişkilerinin kötüye gideceğini düşünüyor.

Kyodo ajansının haberine göre, ülke genelinde 1061 kişiyle telefon aracılığıyla anket yapıldı.

Ankette, vatandaşlara, Japonya'nın yeni başbakanı olarak Takaiçi'nin seçilmesi halinde Tokyo ve Pekin yönetimleri arasındaki ilişkinin gidişatına ilişkin görüşleri soruldu.

Buna göre, Japon vatandaşlarının yaklaşık yüzde 54'ü, Takaiçi'nin başbakan olması halinde Tokyo ve Pekin arasındaki ilişkilerin kötüye gitme ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 86,5'i, Japonya'da bir kadının başbakan olmasını olumlu karşıladığını kaydetti.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae olmuştu.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyor.

İşiba'nın istifası

Başbakan İşiba Şigeru, eylüldeki açıklamasında, temmuzdaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişti.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeitonun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirmişti.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Mağlubiyete rağmen LDP'nin "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, "Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım." demişti.

Danışman Meclisi seçimleri

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken, diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre, iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti. Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.