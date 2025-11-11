Japonya'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Typhon Füze Sistemine Tepki

TOKYO, 11 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın Hiroşima ve Yamaguchi eyaletlerindeki sivil toplum kuruluşları, Yamaguchi eyaletinin Iwakuni kentine konuşlandırılan Typhon orta menzilli füze sisteminin geri çekilmesi için Japon hükümetinden ABD ordusuna baskı yapmasını istedi.

Gruplar pazartesi günü sundukları dilekçede, ortak tatbikat gerekçesiyle geçici olarak konuşlandırılan sistemin kalıcı hale gelmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusu, 11-25 Eylül tarihleri arasında Kyushu adası ve diğer bölgelerde büyük ölçekli bir ortak tatbikat düzenlemiş, ABD ordusu bu tatbikat sırasında Typhon sistemini ilk kez Japonya'ya konuşlandırmıştı.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın bölge savunma bürosuna verilen dilekçede, Typhon sisteminin konuşlandırılmasının komşu ülkeleri tahrik edebileceği uyarısında bulunularak sistemin derhal kaldırılması ve gelecekte de yeniden konuşlandırılmaması istendi.

Kyodo News'te yer alan habere göre sivil kuruluşlar ağının ortak temsilcisi Kume Keisuke, sistemin bölgedeki gerilimi tırmandırabileceğini ifade etti.

Keisuke, "Bu sistemin konuşlandırılmasına karşı çıkıyoruz ve Japon hükümetini bu konuyu ciddiyetle ele almasını istiyoruz" dedi.

Haberde ayrıca, Iwakuni kenti yetkililerinin, Japonya Savunma Bakanlığı'nın tatbikatın bitişinden bir hafta sonra sistemin kaldırılacağı yönündeki taahhüdünü hatırlattığı ve sistemin hala kaldırılmadığını vurguladığı belirtildi.