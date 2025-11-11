Haberler

Japonya'da Sivil Toplum Kuruluşlarından Typhon Füze Sistemine Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hiroşima ve Yamaguchi eyaletlerindeki sivil toplum kuruluşları, Yamaguchi'nın Iwakuni kentindeki Typhon orta menzilli füze sisteminin geri çekilmesini istedi. Gruplar, Japon hükümetinin ABD ordusuna baskı yapmasını talep etti ve sistemin kalıcı hale gelmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

TOKYO, 11 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın Hiroşima ve Yamaguchi eyaletlerindeki sivil toplum kuruluşları, Yamaguchi eyaletinin Iwakuni kentine konuşlandırılan Typhon orta menzilli füze sisteminin geri çekilmesi için Japon hükümetinden ABD ordusuna baskı yapmasını istedi.

Gruplar pazartesi günü sundukları dilekçede, ortak tatbikat gerekçesiyle geçici olarak konuşlandırılan sistemin kalıcı hale gelmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusu, 11-25 Eylül tarihleri arasında Kyushu adası ve diğer bölgelerde büyük ölçekli bir ortak tatbikat düzenlemiş, ABD ordusu bu tatbikat sırasında Typhon sistemini ilk kez Japonya'ya konuşlandırmıştı.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın bölge savunma bürosuna verilen dilekçede, Typhon sisteminin konuşlandırılmasının komşu ülkeleri tahrik edebileceği uyarısında bulunularak sistemin derhal kaldırılması ve gelecekte de yeniden konuşlandırılmaması istendi.

Kyodo News'te yer alan habere göre sivil kuruluşlar ağının ortak temsilcisi Kume Keisuke, sistemin bölgedeki gerilimi tırmandırabileceğini ifade etti.

Keisuke, "Bu sistemin konuşlandırılmasına karşı çıkıyoruz ve Japon hükümetini bu konuyu ciddiyetle ele almasını istiyoruz" dedi.

Haberde ayrıca, Iwakuni kenti yetkililerinin, Japonya Savunma Bakanlığı'nın tatbikatın bitişinden bir hafta sonra sistemin kaldırılacağı yönündeki taahhüdünü hatırlattığı ve sistemin hala kaldırılmadığını vurguladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.