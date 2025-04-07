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Japonya'da Orman Yangını: 1.534 Kişiye Tahliye Uyarısı

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Japonya'nın Nagazaki eyaletindeki Goto şehrinde başlayan orman yangını nedeniyle 924 hanede yaşayan 1.534 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. İtfaiye ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri yangınla mücadelede görev alıyor.

- Japonya'da orman yangını: Bin 534 kişiye tahliye uyarısı yapıldı

TOKYO - Japonya'nın Nagazaki eyaletinde bulunan Goto şehrinde bugün başlayan orman yangını nedeniyle 924 hanede yaşayan bin 534 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Bu yıl ülkenin farklı kesimlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren Japonya'da, bu kez Nagazaki eyaleti alevlere teslim oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Goto şehrine bağlı Matsuyama kasabası yakınlarında çöp yakma işlemi sırasında orman yangını çıktı. Yerel saatle 11.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kuru havanın da etkisiyle hızla yayılması nedeniyle 924 hanede yaşayan bin 534 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Nagazaki eyaletinin talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye helikopter gönderdi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilirken, alevlerle mücadelenin sürdüğü aktarıldı.

Bir kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'nın Iwate eyaletinde Şubat ayında çıkan orman yangını 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Geçen ay Ehime, Okayama ve Miyazaki eyaletleri alevlere teslim olurken, yangınlar nedeniyle binlerce kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY - Güncel
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