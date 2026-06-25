Japon Muhalefeti, Takaiçi'yle İlgili Karalama Kampanyası İddialarının Parlamentoda Görüşülmesini İstedi

TOKYO, 25 Haziran (Xinhua) -- Japonya'daki beş büyük muhalefet partisi, Başbakan Takaiçi Sanae'nin ve seçim ekibinin karıştığı iddia edilen karalama kampanyası videosu skandalının parlamentoda kapsamlı şekilde görüşülmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Takaiçi'nin sekreterlerinden birinin, seçim kampanyası sırasında rakip adayları hedef alan iftira niteliğinde videolar hazırlayıp paylaştığı yönünde iddialar dile getirilmişti.

Jiji Press haber ajansının bildirdiğine göre, parlamentoda söz konusu sekreterin tanık olarak dinlenmesini talep eden muhalefet partileri, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu'nun toplanarak skandal hakkında yoğun görüşmeler yapmasını ve siyasi parti liderlerinin temmuz ayında konuyla ilgili görüşme düzenlemesini de istedi.

Beş muhalefet partisi arasında Merkezci Reform İttifakı, Halk için Demokratik Parti, Sanseito hareketi, Japon Komünist Partisi ve Team Mirai (Geleceğin Takımı) yer alıyor.

Habere göre, muhalefet partileri bu taleplerini iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin Parlamento İşleri Komitesi Başkanı Kajiyama Hiroshi'ye iletti.

Kaynak: Xinhua