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Japonya'da Fuji Dağı yakınlarında muhteşem havai fişek gösterisi

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Japonya'nın Yamanashi eyaletinde düzenlenen havai fişek gösterisi, turistlerin ilgisini çekti. Fuji Dağı'nın eteklerinde gerçekleşen gösteri, gece gökyüzünü aydınlatan çeşitli formlardaki havai fişeklerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

ÇEKİM TARİHİ: 20 Nisan 2024

1. Japonya'nın Fuji Dağı'nın eteklerinde turistlerin çeşitli görüntüleri

2. Fuji Dağı yakınlarındaki havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler

Japonya'nın Yamanashi eyaletinde Cumartesi günü dünyanın dört bir yanından yüzlerce turistin ilgisini çeken muhteşem bir havai fişek gösterisi düzenlendi.

Fuji Dağı yakınlarında gece gökyüzünü aydınlatan çeşitli formlardaki havai fişekler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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