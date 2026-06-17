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Japonya'da "terörle mücadele" kapsamında dronlara ilişkin kurallar sıkılaştırıldı

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Japonya, terörle mücadele kapsamında drone kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırdı. Uçuşa yasak bölgeler 300 metreden 1000 metreye çıkarılırken, ihlal edenlere 6 aya kadar hapis veya 500 bin yen para cezası uygulanacak.

Japonya'da "terörle mücadele" kapsamında dronların kullanımına ilişkin kurallar sıkılaştırılarak uçuşa yasak bölgeler genişletildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da merkezi hükümet, ülke içinde dronların kullanımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasını onayladı.

Dron teknolojisindeki gelişmelerin yol açtığı "artan terör risklerine" karşı alınan önlemler doğrultusunda belirli tesislerin çevresindeki uçuşa kapalı bölgeler, 300 metreden 1000 metreye genişletildi.

Yeni karar doğrultusunda uçuşa kapalı bölgelerde dron uçuranlar, 6 aya kadar hapis ya da yaklaşık 500 bin yen (yaklaşık 145 bin lira) para cezasına tabi tutulacak.

Uçuş yasağı uygulanacak tesisler arasında Japonya İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık Ofisi ve ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği yer alıyor.

Hükümet, "sarı bölgeler" şeklinde tanımlanan uçuşa kapalı bölgeleri, farkındalığı artırmak amacıyla resmi çevrim içi haritalarda yayınlayacak.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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