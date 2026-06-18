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Japonya'da geçen yıl 3 bin 623 kişi dağcılık kazası geçirdi

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Japonya'da 2025 yılında dağcılık kazası geçirenlerin sayısı 3 bin 623 ile 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kazalarda 332 kişi kayboldu veya hayatını kaybetti.

Japonya'da, geçen yıl dağcılık kazası geçirenlerin sayısının 3 bin 623 ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Japan Times'ın haberine göre, Japonya Ulusal Polis Ajansı, konuya ilişkin 2025 verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen sene 3 bin 623 kişi dağcılık kazası geçirirken bu sayı 1961'den bu yana kayıtlara geçen en yüksek seviye oldu.

Bu kazalarda 332 kişi ise kayboldu ya da hayatını kaybetti.

Kaza yaşayan yabancı dağcı sayısı da 246 ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Yetkililer, 2025'te meydana gelen kazaların çoğunluğunu kaybolma, düşme ve kayma vakalarının oluşturduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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