Haberler

Japonya'da bir havalimanındaki yer hizmetlerinde insansı robot kullanımı test edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da havalimanı yer hizmetlerinde iş gücü verimliliğini artırmak amacıyla insansı robotların kullanımına yönelik deneme programı başlatılacağı duyuruldu.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hava Yolları (JAL) ile GMO Internet Group adlı şirket tarafından yapılan açıklamada, yolcu bagajlarının taşınmasında insansı robotların kullanılacağı deneme uygulamasının mayıs ayında başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda başlayacağı bildirildi.

Projenin 2028'e kadar sürmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, kullanılacak Çin üretimi insansı robotların kesintisiz 2 ila 3 saat çalışabildiği aktarıldı.

Açıklamada, denemenin kargo boşaltma ve uçakların yerde yönlendirilmesi gibi operasyonlardan sorumlu JAL Yer Hizmetleri ile GMO Internet Group'un Yapay Zeka ve Robotik birimi işbirliğinde yürütüleceği kaydedildi.

Söz konusu uygulama aracılığıyla yer hizmetlerinde iş gücü verimliliğini artırma potansiyelinin değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, projenin artan turist girişinin etkisiyle büyüyen seyahat talebi ve Japonya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle havaalanı yer hizmetlerinde derinleşmesi beklenen iş gücü açığına çözüm arayışının bir parçası olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, ilerleyen aşamalarda söz konusu teknolojinin kullanım alanlarının uçak kabin temizliği gibi farklı operasyonları kapsayacak şekilde genişletilmesinin planlandığı aktarıldı.

JAL Yer Hizmetleri Başkanı Suzuki Yoşiteru, fiziksel açıdan ağır işlerin robotlarla yapılmasının çalışanlar üzerindeki yükü azaltacağını belirtti.

GMO Internet Group'un Yapay Zeka ve Robotik birimi başkanı Uçida Tomohiro da havalimanlarının yüksek derecede otomasyonlu görünmesine rağmen arka plan operasyonlarının hala büyük ölçüde insan emeğine dayandığını ve ciddi personel sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı

Antalya'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Çabuk gelin
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri

Otele 25 restorandan sipariş geldi, gerçek sonradan ortaya çıktı: Bir de en pahalısından söylemiş

Otele sipariş yağdı, gerçek sonradan ortaya çıktı