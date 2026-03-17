Japonya'da balıkçı teknesiyle yük gemisinin çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında yük gemisiyle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi kurtuldu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yük gemisinin kaptanı, sahil güvenlik yetkililerine, Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında yerel saatle 01.18'de bir balıkçı teknesiyle çarpıştıklarını bildirdi.

Yetkililer, balıkçı teknesinin kaza sonucunda alabora olduğunu ve mürettebatın tümünün suya savrulduğunu belirtti.

Olayda 4 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, mürettebattan 9 kişinin ise olaydan yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Çarpışmanın nedenini araştıran sahil güvenlik yetkilileri, kaza anında dalga yüksekliğinin yaklaşık 1 metreyi bulduğunu ancak hava ve görüş mesafesinin iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
