Japonya'da Ayı Saldırısına Uğrayan Kaplıca Çalışanı Kayboldu

TOKYO, 17 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde ayı saldırısına uğradığı düşünülen kaplıca çalışanından haber alınamıyor.

Jiji Press'in bildirdiğine göre eyalet polisine perşembe günü saat 11.15 civarında Kitakami şehrinin Waga bölgesinde bulunan tesisin açık hava banyosunu temizliğiyle uğraşan 60 yaşındaki bir çalışanın kaybolduğu ihbarı yapıldı.

Haberde olayın yaşandığı açık hava banyosunun girişindeki bir kayanın üzerinde ve çevredeki çitlerin altında kan izleri bulunduğu belirtildi.

Ayrıca polis yetkilileri olay yerinde kayıp çalışana ait gözlük, tek bir sandalet, etrafa dağılmış temizlik malzemeleri ve bir hayvana ait olduğu düşünülen kıllar tespit etti.

Polis, kayıp çalışanın bir ayı tarafından saldırıya uğrayıp sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çevre Bakanlığı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamada nisandan bu ayın başına kadar ülke genelinde ayı saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini ifade etti. Geçen mali yılda kayıtlara geçen can kaybının 6 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 2006'dan bu yana görülen en yüksek rakam olduğu kaydedildi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda, son dönemde artan ayı saldırıları halk arasında endişe yaratıyor. Uzmanlar, ayıların kış uykusuna yatmadan önce sonbahar aylarında daha saldırgan hale geldiğine dikkat çekiyor. Bölgedeki kayın ağaçlarının bu yıl düşük verim göstermesi nedeniyle, daha fazla ayının yerleşim alanlarına yönelebileceği uyarısı yapılıyor.