Japonya'da Ayı Saldırıları Yaralanma ve Ölümlere Neden Oldu

Japonya'nın çeşitli eyaletlerinde artan ayı saldırıları, bir kadının ölümü ve bir adamın yaralanması ile sonuçlandı. Polis, olayların şüpheli boyutlarını araştırıyor ve son 1.5 ayda en az 8 kişinin ayı saldırısına uğradığını bildiriyor.

Perşembe günü Iwate eyaletine bağlı Hachimantai kentinde bir kadın ormanlık alanda ölü bulundu. Polis, yüzü ve kafasındaki belirgin pençe izleri dolayısıyla kadına bir ayının saldırdığını düşünüyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, aynı gün Yamagata eyaletinin Asahi kasabasındaki dağlık bir bölgede ayı saldırısına uğrayan bir adamın yüzünde kırıklar oluştu.

Yamagata eyaletinin Sakata kentindeki ormanlık alanda da salı günü erken saatlerde bir erkek cesedi bulundu. Polisin arama çalışmaları sırasında yakındaki çalıların arasında görülen siyah ayı, arama ekibine eşlik eden yerel avcı tarafından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşma sürerken polis, hayatını kaybeden kişinin bu ayının saldırısına uğramış olabileceğinden şüpheleniyor.

Japon devletine ait NHK kanalı, 1 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde en az 8 kişinin ayı saldırısına uğradığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
