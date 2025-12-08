Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Misawa bölgesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Aomori eyaletinin 73 kilometre kuzeydoğusunda ve 53 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Tsunami uyarısı yapılırken, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirimi yok.
Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel