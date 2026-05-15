Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Ofunato kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Ofunato'nun 8 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem 62,9 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay