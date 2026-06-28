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Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

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Japonya'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Noda şehrinin 50 km doğu-kuzeydoğusu olarak açıklanırken, 35 km derinlikte gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
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