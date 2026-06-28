Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Noda şehrinin 50 kilometre doğu-kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.