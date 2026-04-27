Japonya'da 2 ABD Deniz Piyadesi, İzinsiz Giriş ve Alkollü Araç Kullanma Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

TOKYO, 27 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın en güney kesiminde bulunan Okinawa eyaletinde yerel polis, eyalette görevli bir ABD deniz piyadesini izinsiz giriş, bir piyadeyi de alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına aldı.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'nın haberine göre, pazar sabahı askerlerden biri Okinawa'daki bir otele zorla girdiği iddiasıyla, öğle saatlerinde de başka bir asker alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındı. Her iki şüpheli de suçlamaları reddetti.

Okinawa, Japonya'nın toplam yüzölçümünün sadece yüzde 0,6'sına tekabül etmesine rağmen ülkedeki tüm ABD askeri üslerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede görev yapan ABD askeri personelinin cinayet, tecavüz ve hırsızlık gibi ağır suçlar da dahil olmak üzere işlediği suçlar uzun süredir ciddi ve kalıcı bir soruna dönüşmüş durumda.

Resmi istatistiklere göre, 2025 yılında yerel polis yetkilileri, ABD'nin eyalette görev yapan askeri personelinin ve ilgili diğer personelin karıştığı 100'den fazla suç vakasını ele aldı.

