Japonya Büyükelçisi Katsumata'dan Tekirdağ Ziyareti

Güncelleme:
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında görüşmelerde bulundu ve Karacakılavuz dokumasını hediye aldı.

Ziyarette Vali Soytürk, Büyükelçi Katsumata ile bir süre sohbet ederek kent hakkında bilgi verdi.

Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.

Soytürk, büyükelçiyi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Büyükelçi Katsumata'ya, Karacakılavuz dokuması hediye eden Soytürk, coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması hakkında bilgi verdi.

Katsumata da misafirperverliği için Vali Soytürk'e teşekkür etti

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
