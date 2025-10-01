Japonya Büyükelçisi Katsumata'dan Tekirdağ Ziyareti

Japonya Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette Vali Soytürk, Büyükelçi Katsumata ile bir süre sohbet ederek kent hakkında bilgi verdi.

Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.

Soytürk, büyükelçiyi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Büyükelçi Katsumata'ya, Karacakılavuz dokuması hediye eden Soytürk, coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması hakkında bilgi verdi.

Katsumata da misafirperverliği için Vali Soytürk'e teşekkür etti