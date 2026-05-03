Japonya Başbakanı Takaiçi'den tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi için ASEAN ile işbirliği çağrısı Açıklaması

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, petrol ürünlerinin "istikrarlı tedarikinin sağlanması için" Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bölgesel tedarik zincirlerini ortaklaşa güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Japonya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Takaiçi, Vietnam Üniversitesinde yaptığı konuşmada ikili ilişkiler, tedarik zincirleri alanında işbirliği ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Takaiçi, Vietnam'da üretim sektörünün, küresel piyasada ve Japonya ekonomisinde önemli yer edindiğini belirterek, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisine değindi.

Vietnam ile yarı iletkenler alanında iş birliğini ilerlettiklerini ve Hanoi'nin nadir toprak elementlerindeki zenginliğinin ülkenin stratejik önemini artırdığını ifade eden Takaiçi, teknolojik gelişmelerin hızlanması, jeopolitik rekabetin yoğunlaşması gibi yeni gerçekliklere ayak uydurulması gerektiğini vurguladı.

Takaiçi, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP)" vizyonu kapsamında enerji ve kritik materyaller için tedarik zinciri dayanıklılığının güçlendirilmesi dahil yapay zeka ve veri çağında ekonomik altyapının inşa edilmesinin, kamu ve özel sektör alanında işbirliği aracılığıyla ekonomik kalkınma fırsatlarının oluşturulması ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması için güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesinin Japonya'nın öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Hint-Pasifik bölgesinin uluslararası toplumda barış ve istikrarın anahtarını bulundurduğunu ifade eden Takaiçi, Japonya'nın "serbestlik, açıklık, çeşitlilik, kapsayıcılık ve hukuk düzeni temelinde uluslararası düzen inşa edilmesinde girişken rol oynaması" konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Japonya ve ASEAN'ın tedarik zincirleri alanında işbirliğini artırması çağrısı

Başbakan Takaiçi, Japonya'nın tedarik zincirlerini daha dirençli hale getirmek amacıyla işbirliğini artırdığını, bu noktada ASEAN'ın önemli ortakları olduğunu vurguladı.

Takaiçi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun, Japonya'nın FOIP vizyonunu gerçekleştirmesine yönelik "test" niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, Japonya, Vietnam gibi Asya ülkelerinin bölgedeki ham petrole ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Güneydoğu Asya'ya petrol ihracatının kesintiye uğraması halinde Asya ülkelerine nafta gibi kimyasal ürünlerin ihracatının da duracağını belirten Takaiçi, "Ekonomik faaliyet ve sağlık hizmetleri için gerekli petrol ürünlerinin istikrarlı tedarikinin sağlanması için Japonya ve ASEAN'ın bölgesel tedarik zincirlerini ortaklaşa güçlendirmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Takaiçi, Japonya ve ASEAN'ın yapay zeka alanında da işbirliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Tedarik zincirlerinin ulusal sınırları karmaşık şekilde aştığı Hint-Pasifik'te, sürdürülebilir ekonomik büyüme için kurallara dayalı ekonomik düzenin korunması ve genişletilmesi vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

Bölgesel barış ve istikrarın ekonomik refah için gerekli olduğunu kaydeden Takaiçi, bölgesel tedarik zincirlerinin deniz yollarının güvenli ve açık olmasıyla desteklendiğini sözlerine ekledi.