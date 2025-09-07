Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'dan İstifa İddiası

Haberler

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, temmuzdaki meclis seçimindeki mağlubiyeti nedeniyle istifa etme niyeti olduğu belirtildi. İşiba'nın, LDP'nin erken liderlik seçimi için imza toplayacağı süreçte basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, temmuzdaki meclis seçimindeki "mağlubiyeti" nedeniyle sorumluluk alması çağrılarının ardından istifa etme niyeti olduğunu söylediği aktarıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, İşiba'ya, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde çoğunluğun kaybedilmesinin sorumluluğunu üstlenmesi çağrıları sürüyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yarın, parti liderliği için erken seçime ilişkin imza toplaması beklenirken üst düzey hükümet yetkilileri, İşiba'nın görevinden istifa etmeye niyetini dile getirdiğini aktardı.

İşiba, bugün yerel saatle 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Başbakan'ın istifasını duyurması halinde LDP'nin, lider değişikliği için yapacağı iç seçimde belirlenecek yeni isim Meclis'te Başbakan ilan edilebilecek.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
