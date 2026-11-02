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Japonya, afet müdahalesini koordine edecek Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı kurdu

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Japonya hükümeti, depremler başta olmak üzere afetlere müdahaleyi koordine etmek ve zararları azaltmak için Tokyo'da faaliyet gösterecek Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı kurdu. Ajans, yerel yönetimlerle koordinasyonu güçlendirip bütçesi kısıtlı yönetimlere desteği artıracak.

Japonya hükümeti, depremler başta olmak üzere ülkede yaşanabilecek afetlere müdahaleyi koordine etmek ve olası zararları azaltmaya yönelik önlemler hazırlamak amacıyla yeni bir kurum kurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'da faaliyet gösterecek Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, afetlere müdahalede yerel yönetimlerle koordinasyonu güçlendirmek amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde merkezler oluşturacak.

Yeni ajansın Japonya'nın doğu kıyısı açıklarındaki bazı bölgelerin doğrudan altında meydana gelebilecek büyük depremlere yönelik hazırlıkları koordine etmesi öngörülüyor.

Şiddetli yağışlar ve volkanik patlamalar gibi afetlerle de ilgilenecek ajansın öncelikli görevlerinden biri, bütçeleri kısıtlı olabilen ve afet yönetimi konusunda uzmanlara erişimi sınırlı yerel yönetimlere verilen desteği artırmak olacak.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin başkanlığını yürüteceği ajansın çalışmalarından Yeniden Yapılanma Bakanı Goşi Hosono, aynı zamanda Afet Yönetimi Bakanı olarak sorumlu olacak.

Kaynak: AA
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