Japonya'daki Son İki Dev Panda Çin'e Döndü

CHENGDU, 28 Ocak (Xinhua) -- Japonya'daki son iki dev panda, Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nden Çin'e gönderildi. İki dev pandanın çarşamba günü sabah saatlerinde ayrılmasıyla yaklaşık 50 yıl gibi bir sürenin ardından Japonya ilk kez pandasız kaldı.

Xiao Xiao ve Lei Lei adlı dev panda çifti, çarşamba günü saat 01.00'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya ulaştı. Pandalar daha sonra karantinaya alınacakları Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Ya'an üssüne sevk edildi.

Xiao Xiao ve Lei Lei, 2021 yılında dünyaya gelmiş, anneleri Shin Shin ve partneri Ri Ri, Eylül 2024'te Çin'e geri gönderilmişti. Panda ailesinin ilk doğan kızları ünlü dev panda Xiang Xiang ise Şubat 2023'te Çin'e dönmüştü.