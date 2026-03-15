Anket: Japonların Yüzde 75'i ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Onaylamıyor

TOKYO, 15 Mart (Xinhua) -- Japon Jiji Press'in kısa süre önce yaptığı ankete göre, Japon halkının yaklaşık yüzde 75'i ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarını onaylamıyor.

Jiji'nin mart ayı kamuoyu yoklaması, ankete katılanların yalnızca yüzde 7'sinin saldırıları desteklediğini, yüzde 17,8'inin ise tarafsız kaldığını ortaya koydu.

Jiji Press, bazı uzmanların saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki görüşlerine yer verdi.

Ankete göre tüm siyasi partilerin destekçileri arasında, saldırılara yönelik olumsuz görüş bildirenler ağır bastı. Oran, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de yüzde 69,9, iktidar koalisyonu ortağı Japonya İnovasyon Partisi'nde yüzde 71,4 ve muhalefetteki Merkezci Reform İttifakı'nda ise yüzde 83,3 oldu.

Kaynak: Xinhua