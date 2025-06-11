Japon ve Çin Askeri Uçakları Pasifik'te Burun Buruna Geldi

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Pasifik Okyanusu'nda Japon donanmasına ait bir savaş uçağı ile Çin'in askeri uçağı 45 metre mesafede karşı karşıya geldi. Japon hükümeti, bu tür uçuşların son bulmasını talep etti.

Pasifik Okyanusu semalarında devriye gezen Japon donanmasına ait bir savaş uçağının, Çin'in askeri uçağıyla kritik mesafede karşı karşıya geldiği bildirildi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Japon donanmasına ait savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda devriye gezerken Çin'e ait askeri uçakla havada burun buruna geldiği bildirildi.

Çin'e ait savaş uçağının, uçak gemisi Shandong'dan kalkışının ardından Japon askeri uçağıyla 45 metre mesafede uçtuğu belirtildi.

Söz konusu uçağın geçen hafta tehlike arz eden manevralarda bulunduğu aktarılan açıklamada, Japon hükümetinin Çin'den bu tür uçuşlara son vermesini talep ettiği aktarıldı.

Japonya hükümeti, Çin'e ait aktif iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong'un 7-9 Haziran'da Japonya yakınlarında görüldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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