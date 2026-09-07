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Japonya'dan Çin uçaklarına önleme

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Japonya'ya ait savaş uçaklarının, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sular üzerinde, Çin'e ait istihbarat uçaklarına karşı önleme uçuşu yaptığı bildirildi.

Japonya'ya ait savaş uçaklarının, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sular üzerinde, Çin'e ait istihbarat uçaklarına karşı önleme uçuşu yaptığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün ülkenin güneyindeki Nagazaki ve Okinawa açıklarında Çin'e ait "Y9" tipi istihbarat uçaklarının uçtuğu belirtildi.

Açıklamada buna karşı Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçaklarının "önleme uçuşu yapmak için bölgede havalandırıldığı" aktarıldı.

Y9'ların Okinawa açıklarında rotasını çevirerek kuzeydoğuya yöneldiği, daha sonra Danjo Adaları'nın güneyinde tekrar rotasını değiştirerek Çin ana karasına doğru döndüğü kaydedilen açıklamada, "(Olayda) Japon hava sahasında herhangi bir ihlal yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Çin'in eylemlerine karşı "teyakkuzun sürdürüleceği" vurgulanan açıklamaya eklenen, ASDF tarafından hazırlanan haritada, Çin'e ait Y9 tipi uçakların Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sular üzerindeki seyri gösterildi.

Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı adalar, kıta sahanlığı ve hava savunma bölgeleri ile petrol ve doğal gaz arama sahaları Çin, Japonya ve Güney Kore'yi karşı karşıya getirebiliyor.

Kaynak: AA
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