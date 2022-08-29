Japon mühendis, Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu Güncel Haberler Japon Bilişim Mühendisi Mamoru Hirose, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu. Japon Bilişim Mühendisi Mamoru Hirose, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu. Cinayette kült dinlerin etkisinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından semavi dinleri araştırmaya koyulan Hirose İslam'ı seçme kararı ile ilgili olarak, "Hayat görüşüme en uygun dinin İslam olduğunu anladım" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Japonya Japon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Japon mühendis, Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.