Japon mühendis, Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu
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Japon Bilişim Mühendisi Mamoru Hirose, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu.
Japon Bilişim Mühendisi Mamoru Hirose, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu. Cinayette kült dinlerin etkisinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından semavi dinleri araştırmaya koyulan Hirose İslam'ı seçme kararı ile ilgili olarak, "Hayat görüşüme en uygun dinin İslam olduğunu anladım" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel