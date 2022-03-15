Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı - Haberler

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Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı

AA - David Mareuıl - Güncel
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Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin Amfibi Hızlı İntikal Tugayı, ABD Deniz Piyadeleri'nin 31. Deniz Seferi Birimi ile ortak eğitimi sırasında Shizuoka vilayetinin Fuji Dağı eteklerindeki Gotemba'da askeri bir tatbikat gerçekleştirdi.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin Amfibi Hızlı İntikal Tugayı, ABD Deniz Piyadeleri'nin 31. Deniz Seferi Birimi ile ortak eğitimi sırasında Shizuoka vilayetinin Fuji Dağı eteklerindeki Gotemba'da askeri bir tatbikat gerçekleştirdi. Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin kara, deniz ve hava entegre operasyonel yeteneklerini geliştirmek ve Japon adalarının savunmasını sağlamak amacıyla düzenlediği tatbikat 25 Mart'a kadar devam edecek.

Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı

Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı

Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı

AA / David Mareuıl - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tatbikat, Japonya, Japon, Güncel, Haberler

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