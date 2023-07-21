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Jandarmadan horoz dövüşüne baskın: 71 kişi gözaltına alındı

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Niğde'de horoz dövüştüren 71 şüpheli gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu.

Jandarmadan horoz dövüşüne baskın: 71 kişi gözaltına alındı

NİĞDE - Niğde'de horoz dövüştüren 71 şüpheli gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiğiyle bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, 71 şüpheliyi yakala, 22 horoza el koydu.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

Niğde Güncel Haberler

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