JANDARMADAN ARANAN ŞAHISLARA OPERASYON 39 TUTUKLAMA

OSMANİYE'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Dağ JASAT/Mercek-2 operasyonunda yakalanan 94 kişiden 39'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 11-22 Aralık 2023 tarihleri arasında Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ JASAT/Mercek-2 adlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlar havadan dron kameralarla görüntülendi. Operasyon kapsamında, aralarında uyuşturucu alım satım, hırsızlık, kasten öldürme, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 94 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 39 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. (DHA)