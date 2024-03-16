Üye Girişi
Haberler

Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin'in Cenazesi Karaman'da Defnedildi

Güncelleme:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi. Keskin'in cenazesi, Elmayurdu köyündeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği köy meydanına getirildi. Burada kılınan namazın ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi. Törene, Keskin'in yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.

Keskin'in cenazesi, Elmayurdu köyündeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği köy meydanına getirildi.

Burada kılınan namazın ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Keskin'in yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin (32),14 Mart'ta Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda, iki aracın karıştığı kazada yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Engin Sarıibrahim Kızıltepe Jandarma Karaman Ermenek Mardin Albay Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hacı Latif İşcen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Körfez Belediye Başkan adayı Hacı Latif İşcen kaç yaşında, nereli? Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli? Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title