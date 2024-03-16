Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin'in Cenazesi Karaman'da Defnedildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.

Keskin'in cenazesi, Elmayurdu köyündeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği köy meydanına getirildi.

Burada kılınan namazın ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Keskin'in yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin (32),14 Mart'ta Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda, iki aracın karıştığı kazada yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.