Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde elektrikli bisiklet kazası sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Memleketine uğurlanan Şahintepe için tören düzenlendi.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe (32), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 24 Nisan'da ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde meydana geldi. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, nöbet çıkışı kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesiyle yaralandı. Ambulans ile Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahintepe, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Şahintepe, bu sabah yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı. Adıyaman Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi. Şahintepe'nin cenazesi dualar eşliğinde memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.