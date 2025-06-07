Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan, memleketi Kırşehir'de düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Törene aile, siyasi figürler ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bornova ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Aslan'ın cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde, Aslan'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Kız kardeşi Merve Aslan ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Dulkadirli köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aslan'ın yakınları ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden eşi Ecennur Deniz Aslan'ın cenazesinin Ankara'da defnedileceği, Aslan çiftinin bebekleri V.E. Aslan'ın ise İzmir'de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan vefat haberini alınca rahatsızlanan Haydar Aslan'ın annesi Gülderen Aslan'ın hastanede tedavisinin devam ettiği, baba Veysel Aslan'ın ise 2012 yılında vefat ettiği belirtildi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesi Ankara Asfaltı Caddesi'nde dün E.E. idaresindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarpmış, kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın (30) kullandığı 34 KSP 882 plakalı otomobile ve bariyere çarparak durabilmişti.

Kazada, Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan (29) hayatını kaybetmiş, çiftin yaralanan 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Biriminde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Haydar Aslan'ın, ailesiyle kız kardeşinin Kırşehir'deki düğününe katılmak için yola çıktığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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