Jandarma, Uyuz Gölü'nde Kuşların Güvenliğini Sağlıyor

Jandarmadan Uyuz gölünde kuş devriyesi

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde leylek ve flamingoların göç rotasında yer alan Uyuz Gölü'nde, kuşların güvenliği Jandarma ekipleri tarafından sağlanıyor.

Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağı köyünde bulunan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Uyuz Gölü, her yıl birçok göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle leylek ve flamingo gibi nadir görülen türlerin göç yolları üzerinde bulunan bu eşsiz göl, doğaseverlerin ve kuş gözlemcilerinin de ilgisini çekiyor. Göç dönemlerinde yoğun olarak ziyaret edilen Uyuz Gölü, kuşların huzur ve güven içinde konaklamaları için önemli bir durak rolü üstleniyor. Bu süreçte kuşların ve doğal yaşamın korunmasına yönelik önlemler ise Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Bölge genelinde devriye görevini sürdüren Jandarma, hem kuş türlerinin hem de doğal yaşam alanının zarar görmemesi için aktif şekilde görev alıyor.