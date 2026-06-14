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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sinan Kubat, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kaymakam Enver Özderin'i ziyaret etti. Ziyarette başarı dilekleri iletildi. Ayrıca Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sinan Kubat, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Enver Özderin'i ziyaret etti.

Kaymakam Özderin, ziyarette, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Türkiye'nin her bir noktasında gece, gündüz, sıcak, soğuk demeden vatandaşların can ve mal varlığını korumak için mücadele eden jandarma ekiplerine görevlerinde başarı dileyen Özderin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Üsküpdere, Demirköy ilçesine bağlı Limanköy ve Vize ilçesine bağlı Akpınarköyü'ne 16 Haziran Salı bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Üsküpdere köyünde 09.00-15.00, Akpınar köyünde 10.00-13.00, Limanköy'de ise 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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