Finike İlçe Jandarma Komutanı Karakaya, Finike Kaymakamı Çelik'i ziyaret etti

Finike İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka ve beraberindeki heyet, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i ziyaret etti.

Çelik, ziyarette yaptığı konuşmada, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli nezdinde tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyarette, Jandarma Astsubay Üstçavuş Merve Varol, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Kemal Zühal, Jandarma Astsubay Hilal Sarıaydın ve Jandarma Uzman Çavuş Ozan Semih Türkeli de yer aldı.