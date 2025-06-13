Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılı Kırşehir'de Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılı Kırşehir'de Kutlandı
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünde Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım'ı kabul ederek, jandarmanın görevi ve önemi hakkında bilgiler verdi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Demiryürek, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada, devletin en köklü ve güçlü kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve iftiharla kutladıklarını belirtti.

Kurulduğu günden bu yana milletin huzur ve güvenliği için çalışan jandarma teşkilatının, toplumla kurduğu sıcak ve samimi ilişkilerle de devlet millet bütünleşmesinin önemli bir unsuru olduğunu hatırlatan Demiryürek, jandarmaların disiplinli görev anlayışı, fedakarlığı ve vatan sevgisiyle her zaman milletin takdirini ve güvenini kazandığını ifade etti.

Yıldırım ise Vali Demiryürek'e teşekkür ederek, jandarmanın kentte yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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