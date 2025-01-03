Jandarma tanıtım tırı Yeniçağa'da ziyarete açıldı

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) tanıtım tırı, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan çalışmayla JÖH ve JÖAK birimlerinin görevleri, eğitim süreçleri, kullanılan özel teçhizat ve araç gereçler hakkında bilgi verilen tır, ilçe merkezinde ziyarete açıldı.

Tırda ürün satışı da yapılarak, şehit ve gazi olan jandarma mensuplarının ailelerine destek sağlanıyor.

Mobil tırı ziyaret eden ilçe sakinleri, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, pusula, saat, künye, bileklik ve şapka gibi çeşitli ürünler ile hediyelik eşyalar aldı.