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Jandarma sahte sitelere karşı uyardı, 2026'da 62 bin 645 siteyi SGB'ye bildirdi

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Jandarma Genel Komutanlığı, sahte web sitelerine karşı vatandaşlara adres çubuğunu kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Paylaşımda 1 Ocak-22 Eylül 2026 arasında 62 bin 645 sahte sitenin SGB'ye bildirildiği, bu süreçte 6 bin 19 nitelikli dolandırıcılık olayı yaşandığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşları internette işlem yaparken "sahte web sitelerine" dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan "Bir harf, tüm birikiminize mal olabilir" başlıklı paylaşımda, "internette işlem yaparken sitelerin adres çubuğunu mutlaka kontrol edin, sahte ve taklit sitelere karşı dikkatli olun." uyarısı yapıldı.

Paylaşımda, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ihbar sistemlerine jandarma tarafından 2025'te dolandırıcılık amacıyla kurulan 75 bin 394 sahte web sitesinin tespit edilerek ihbar edildiği hatırlatıldı.

Ayrıca, alınan tüm önlemlere rağmen, geçen yıl içerisinde 9 bin 610 nitelikli dolandırıcılık olayının da meydana geldiği bilgisine yer verildi.

2026 verilerine ilişkin de bilgilere değinilen paylaşımda, "1 Ocak-22 Eylül 2026 tarihleri arasında 62 bin 645 sahte web sitesi daha Jandarmamız tarafından tespit edilerek SGB'ye bildirildi. Bu süreçte 6 bin 19 nitelikli dolandırıcılık olayı meydana geldi. İşlem yaptığınız sitelerin adres çubuğunu mutlaka kontrol edin." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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