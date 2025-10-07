Jandarma, Pamuk Tarlasında Kadına Şiddetle Mücadeleyi Anlattı

HATAY İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pamuk tarlasında hasat yapan işçilerie katılıp Kades'i anlattılar.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pamuk tarlasında çalışan işçileri ziyaret etti. Pamuk hasadı yapan kadınlarla sohbet eden jandarma, daha sonra birlikte hasat yaptılar. 'Kadına şiddet insanlık suçudur, kadına el kalkamaz' sloganı ile KADES uygulamasının önemi anlatan jandarma, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturuldu. Daha sonra jandarma, pamuk toplayanlarla fotoğraf çekildi.