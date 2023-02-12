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Jandarma Özel Harekat ekibi, Adıyaman'da depremden 160 saat sonra bir çocuğu enkazdan kurtardı

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Jandarma Özel Harekat ekibi, Adıyaman'da depremden 160 saat sonra bir çocuğu enkazdan kurtardı

Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden Bitlis Jandarma Özel Hareket (JÖH) Tabur Komutanlığı görevlileri, 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı depremden 160 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden Bitlis Jandarma Özel Hareket (JÖH) Tabur Komutanlığı görevlileri, 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı depremden 160 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Valilik açıklamasına göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da görevlendirilen Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı görevlileri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi'nin enkazında arama ve tespit çalışması yürüttü.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda depremden 160 saat sonra enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Aysima Baltacı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerince Adıyaman'da kurulan sahra hastanesini ve farklı noktalarda hizmet veren acil müdahale ünitelerini ziyaret etti, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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