Üye Girişi
Haberler

Jandarma ormanlarda denetimi sıklaştırdı

Güncel Haberler

Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda 20 Temmuz 2023-30 Eylül 2023 tarihleri arasından ateş yakılmasıyla ilgili yasakların uygulanacağını açıklamasının ardından, Kestel İlçe jandarma Komutanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Kestel ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonunun gelmesiyle birlikte, piknikçilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Orman yangınlarının önüne geçebilmek için yapılan denetimler bir yandan da havadan drone ile yapılıyor. Hafta sonu piknikçilerin akın ettiği bölgelerde denetimleri sürdüren Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piknik yapan vatandaşlara ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ormanlarda denetimi sıklaştırdı

BURSA - Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda 20 Temmuz 2023-30 Eylül 2023 tarihleri arasından ateş yakılmasıyla ilgili yasakların uygulanacağını açıklamasının ardından, Kestel İlçe jandarma Komutanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Kestel ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonunun gelmesiyle birlikte, piknikçilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Orman yangınlarının önüne geçebilmek için yapılan denetimler bir yandan da havadan drone ile yapılıyor. Hafta sonu piknikçilerin akın ettiği bölgelerde denetimleri sürdüren Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piknik yapan vatandaşlara ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş - Güncel

Bursa Valiliği Jandarma Kestel Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title