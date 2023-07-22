Jandarma ormanlarda denetimi sıklaştırdı

Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda 20 Temmuz 2023-30 Eylül 2023 tarihleri arasından ateş yakılmasıyla ilgili yasakların uygulanacağını açıklamasının ardından, Kestel İlçe jandarma Komutanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Kestel ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonunun gelmesiyle birlikte, piknikçilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Orman yangınlarının önüne geçebilmek için yapılan denetimler bir yandan da havadan drone ile yapılıyor. Hafta sonu piknikçilerin akın ettiği bölgelerde denetimleri sürdüren Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piknik yapan vatandaşlara ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.