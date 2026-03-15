"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Jandarma Mehteran Komutanlığı konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri çerçevesinde Jandarma Mehteran Komutanlığı, Beştepe Kongre Merkezi bahçesinde konser verdi. Vatandaşlar, mehteran marşlarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Beştepe Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen konserde, "Plevne Marşı, "Hücum Marşı" ile "Ölürüm Türkiye'm" ve "Yelkenler Biçilecek" gibi çok sayıda eser seslendirildi.

Konseri ilgiyle izleyen vatandaşlar, mehteran takımının seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik etti.

Eşi ve mehteran kostümü giyen 2,5 yaşındaki oğluyla konseri dinleyen Esat Uzar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan etkinliklerinin çok keyifli geçtiğini, çocuklar için birçok etkinlik içerdiğini söyledi.

Oğlu Furkan Çınar Uzar'ın özellikle mehteran hayranı olduğunu anlatan Uzar, "Biz özellikle mehter etkinliklerine katılmayı tercih ediyoruz. Hiçbir mehter etkinliğini kaçırmadık. Oğlum 2 yaşından beri mehter hayranı, TSK'nın mehterine katıldık. Bugün de Jandarma Genel Komutanlığımızın konserine iştirak ettik. Bu etkinliklerde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Haberler.com
500

Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı

Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz

Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı