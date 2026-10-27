Jandarma, Kuşadası'da doğa gezisinde kaybolan 4 kişilik Alman aileyi gece buldu

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, doğa gezisine çıktıkları ormanda kaybolan 4 kişilik Alman aileyi, jandarma ekipleri buldu.

Olay, önceki gün, Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil yapmak için Kuşadası'na gelen 2'si çocuk 4 kişilik Alman aile, doğa gezisine çıktıkları ormanda kayboldu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebi üzerine bölgeye 12 kişilik jandarma timi sevk edildi. Arama çalışması başlatan tim, aileyi gece saatlerinde Otomatik Tepe mevkisinde buldu. Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı