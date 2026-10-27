Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Jandarma, Kuşadası'da doğa gezisinde kaybolan 4 kişilik Alman aileyi gece buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma, Kuşadası'da doğa gezisinde kaybolan 4 kişilik Alman aileyi gece buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'nda doğa gezisinde kaybolan 2'si çocuk 4 kişilik Alman aile, jandarma ekiplerince bulundu. 112'den yardım isteyen aile için bölgeye sevk edilen 12 kişilik tim, aileyi gece saatlerinde Otomatik Tepe mevkisinde buldu; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, doğa gezisine çıktıkları ormanda kaybolan 4 kişilik Alman aileyi, jandarma ekipleri buldu.

Olay, önceki gün, Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil yapmak için Kuşadası'na gelen 2'si çocuk 4 kişilik Alman aile, doğa gezisine çıktıkları ormanda kayboldu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebi üzerine bölgeye 12 kişilik jandarma timi sevk edildi. Arama çalışması başlatan tim, aileyi gece saatlerinde Otomatik Tepe mevkisinde buldu. Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Beğeni butonunu çökerten hareket!
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı
Fon Kanunu yürürlüğe girdi

TBMM'de kabul edilen fon kanununda yeni gelişme
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar