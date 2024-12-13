Jandarma Komutanı, Donmak Üzere Olan Köpek Yavrısını Kurtardı

Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.

Aktan, ilçede zaman zaman beslediği sahipsiz köpeklerden birinin yavrusunun donmak üzere olduğunu fark etti.

Köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yapan Aktan, hayata döndürdüğü yavru köpeği İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Aktan'ın yavruyu hayata döndürdüğü anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre bakılan ve "Nefes" ismi verilen köpeğin sahiplendirildiği öğrenildi.