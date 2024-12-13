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Jandarma Komutanı, Donmak Üzere Olan Köpek Yavrısını Kurtardı

Jandarma Komutanı, Donmak Üzere Olan Köpek Yavrısını Kurtardı
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Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan bir köpek yavrusuna kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayatını kurtardı. Kurtarılan yavru köpek, 'Nefes' adıyla sahiplendirildi.

Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Haluk Aktan, soğuktan donmak üzere olan köpek yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle ölümden kurtardı.

Aktan, ilçede zaman zaman beslediği sahipsiz köpeklerden birinin yavrusunun donmak üzere olduğunu fark etti.

Köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yapan Aktan, hayata döndürdüğü yavru köpeği İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Aktan'ın yavruyu hayata döndürdüğü anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre bakılan ve "Nefes" ismi verilen köpeğin sahiplendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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