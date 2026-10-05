Jandarma, Kırşehir gişelerinde minibüste 11 bin 464 gümrük kaçağı ürün ele geçirdi

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Kırşehir'de bir minibüste gümrük kaçağı 11 bin 464 ürün ile kaçak çay, tütün ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir gişelerinde bir minibüs durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 366 çift spor ayakkabı, 550 paket puro, 45 elektronik sigara ve 8 bin elektronik sigara kartuşu, 2 bin 250 sigara filtresi, 1 hilti, 2 saç düzleştiricisi, 271 kilogram kaçak çay ve tütün ile 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, ürünleri gönderdiği tespit edilen 12 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA