Jandarma, Kaybolan Küçükbaş Hayvanları Buldu
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde hayvanlarını kaybeden İsmail Özdemir'in yardımına jandarma yetişti. Jandarmanın dron ile yaptığı aramalar sonucu kaybolan hayvanlar bulundu.
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde küçükbaş hayvanlarını kaybeden köylünün yardımına jandarma yetişti.
Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran İsmail Özdemir, ormanlık alanda 11 adet küçükbaş hayvanını kaybetti. Hayvanlarını bulamayan Özdemir, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın dron ile ormanlık alanda yapmış olduğu aramalar sonucu hayvanlar kayboldukları yere yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Borcak köyü yakınlarında bulundu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel