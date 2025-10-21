Haberler

Jandarma ile Çatıştı, Yaralı Yakalandı

Güncelleme:
Cinayet şüphelisi Adil S., ormanlık alanda jandarma ile karşılaşarak çatışmaya girdi. Jandarma ekipleri tarafından bacağından vurularak yakalanan şüpheli, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Adil S.'nin ormanlık alanda olduğu tespit edildi. Jandarma komando ekipleri tarafından yeri tespit edilen Adil S., 'teslim ol' çağrısına tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Jandarma ekipleri, yeniden kaçmaya çalışan Adil S.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı halde yakalanan şüpheli, tedavi için Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adil S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

