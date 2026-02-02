5'inci Gökbey helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın envanterine 5'inci Gökbey helikopterinin katıldığını açıkladı. Yerlikaya, helikopterin envantere girmesinin mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 5'inci Gökbey helikopterinin Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci Gökbey helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz" dedi.
