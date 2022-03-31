İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, jandarma teşkilatının daha da güçlü olması için devletin her türlü imkanı seferber ettiğini belirtti.

Güvercinlik Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda, Jandarma Havacılık Başkanlığı Çelik Kanatlar Hangarı Açılışı ve Temel Kurslar Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Törende, 9'uncu Dönem Helikopter Pilot Temel Kursu'ndan 12 pilot, 1'inci Dönem İHA Teknisyen Temel Kursu'ndan 35 İHA teknisyeni ve 7'nci ve 8'inci Dönem U/H Teknisyen Temel kurslarından 63'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 47'si Sahil Güvenlik Komutanlığı U/H teknisyeni olmak üzere 157 personel diploma ve brövelerini aldı.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, dünyayı bir şekilde parsellemek ve kendi imtiyaz alanlarına parçalamak isteyenlerin hem iştahlarının hem de gözlerinin Türkiye'nin üzerinde olduğunu söyledi.

Ayakta kalabilmenin, onurlu bir duruş sergileyebilmenin ve gerektiğinde masalarda olabilmenin, hepsinden önemlisi özgürlük, barış ve huzur içinde yaşayabilmenin en temel gereğinin güçlü bir ordu ve güvenlik teşkilatı olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Teröre karşı verilen mücadelede, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları tam bir ahenk ve uyum içinde çalışıyor. Kahramanlarımızın her türlü övgüden uzak, takdir edilecek fedakarlıklarıyla yürüttüğümüz bu mücadelede, jandarma teşkilatımızın güçlü olması için, onların her zaman en iyiye layık olduklarının bilinciyle devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Bu sayede bugün dünyanın en güçlü jandarmasına mensup arkadaşlarımızla beraber oluyoruz."

Ersoy, mezun olan kursiyerlerin, Türk milletinin hizmetinde olmayı, milletini canları pahasına korumayı görev bildiklerini belirterek, "Kıymetli ailelerimiz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İnanın biz Sayın Bakanımızdan aşağıya kadar çok güçlü kocaman bir aileyiz. Dayanışarak, kaynaşarak birbirimize her zaman yardım ederek, zor anlarda hep birbirimizin yanında olarak, milletimize, devletimize karşı bir sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Belki terörle mücadelede en riskli alanlardan birini seçen evlatlarınızın bu seçimlerinde ailemizin bir ferdi olmasına rıza gösterdiniz. Evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bu onura, şerefe hep birlikte ortak olmamıza katkıda bulundunuz." diye konuştu.

-"Hangar aynı anda 12 hava aracına ev sahipliği yapabilecek"

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç da jandarmanın, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden başta terör olmak üzere, her türlü suç unsuruyla başarıyla mücadele eden, saygın, güvenilir ve mükemmel hizmet üreten bir kolluk kuvveti olmayı hedeflediğini kaydetti.

Koç, havacılık konusundaki eğitim ihtiyacının tamamını karşılayabilecek bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Jandarma Havacılık Okul Komutanlığının, her yıl yeni eğitim ve kurs verebilme imkanına sahip olduğunu aktardı.

Jandarma havacılığının, uçak ve helikopter personelinin yanı sıra İnsansız Hava Aracına yönelik etkin, yetkin ve bilgili personel yetiştirdiğini belirten Korgeneral Koç, açılışı yapılan hangarın, Türkiye'nin en büyük betonarme hangarı olma özeliğine sahip olduğunu ve aynı anda 12 hava aracına ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

Korgeneral Halis Zafer Koç, jandarma havacılık personelinin, özellikle terörle mücadelede gösterdiği kahramanlıkları sadece kendilerinin değil, terörle mücadelede görev almış herkesin bildiğini belirterek, mezunlara şöyle seslendi:

"Böyle kahraman personellerin görev yaptığı bir havacılık başkanlığına sahip olduğumuz için bizler de her zaman gurur duyuyoruz. Havacılık mesleğinin güç koşullarını göğüsleyebilecek seviyede yetiştirilen sizlerin de burada edindiğiniz bilgilerle yetinmeyeceğinize, teknolojiyi sürekli takip edeceğinize, bilgi ve tecrübelerinizi geliştireceğinize, uçuş disiplininden ayrılmayacağınıza, sizlere emanet edilen canların ve malzemenin korunması için uçuş emniyetine azami dikkati göstereceğinize, görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum."

Mezun olan kursiyerlerin ailelerine de seslenen Korgeneral Koç, "Büyük fedakarlıklarla yetiştirerek bize emanet ettiğiniz evlatlarınız, uzun ve zor bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayarak hepimizin arzu ettiği hedefe ulaşmışlardır. Şu anda çok duygulandığınızı görebiliyorum. Onlarla övünmek ve gurur duymak, sizlerin en tabii hakkıdır. Onlara kol kanat olup yetiştirdiğiniz ve vatan hizmetine adadığınız için sizlere saygı ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.