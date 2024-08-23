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Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama yapıldı

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Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Ali Çardakçı, görevi Orgeneral Arif Çetin'den devraldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da devir teslim törenine katıldı.

JANDARMA Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Ali Çardakçı, düzenlen devir teslim töreni ile görevi Orgeneral Arif Çetin'den devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin emekli olurken, yerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Orgeneral Çardakçı, bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görevi Orgeneral Çetin'den devraldı. Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "44 yıldır şanlı üniformayı giyen, teröre karşı Türkiye'nin dört bir yanında mücadele veren, 15 Temmuz darbe girişiminde milletinin yanında darbecilere karşı duran, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Sayın Ali Çardakçı'ya bu kutsal görevde başarılar diliyorum. 185 yıllık dev çınarımız olan Jandarma Teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de ve ilelebet hainlerle, terörle, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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